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Hurda toplayan adam iki şahıs tarafından bıçaklandı: 2 gözaltı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan hurda toplamaya giden adam, iki kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis, iki şüpheliyi yakaladı.

Olay, 27 Şubat Salı günü saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle'de metruk bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki boşaltılan binadan hurda almaya giden Hüseyin Köklü isimli şahıs, orada madde kullandığı ileri sürülen iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Cüneyt A. isimli şahıs yanındaki bıçakla Köklü'yü sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan ve yanındaki O.Ç. koşarak kaçtı. Yaralı Köklü ise kanlar içinde dışarı çıkarak vatandaşlardan yardım istedi. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı hurda toplayıcısı Köklü, ihbar üzerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen iki şüphelinin adresini tespit etti. Yapılan baskında Cüneyt A. ile 17 yaşında olan O.Ç. bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada şüpheli Cüneyt A.'nın üstünde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Her iki şüphelinin daha önce adam yaralama, uyuşturucu kullanma ve evden hırsızlık gibi birçok suçtan kayıtları olduğu öğrenilirken, şahıslar gasp ve kasten yakalama suçundan adliyeye sevk edildi.