Hurdalıkta çıkan yangın 2 katlı binayı küle çevirdi - Son Dakika
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Hurdalıkta çıkan yangın 2 katlı binayı küle çevirdi

Hurdalıkta çıkan yangın 2 katlı binayı küle çevirdi

Bolu'da sanayi sitesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın sonucunda 2 katlı yapı tamamen yanarak küle döndü. Yangın, Aşağısoku Mahallesi Ürün Sokakta bulunan metal işletmesinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 23:37
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Hurdalıkta çıkan yangın 2 katlı binayı küle çevirdi

BOLU - Bolu'da sanayi sitesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın nedeniyle 2 katlı yapı küle döndü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Ürün Sokakta bulunan metal işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdalık alan içerisinde bulunan 2 katlı yapının içerisinde henüz belirlenemeyen belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. 2 katlı yapı alev topuna dönerken itfaiyelerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürüldü. 2 katlı yapıyı küle sönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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