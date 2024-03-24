Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Geniş Video İzle

Elazığ'da tarlaya uçarak taklalar atan otomobil, adeta hurdaya dönerken şans eseri kazada yaralanan olmadı. Elazığ-Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kaza sonucunda otomobilin tekeri koparak tarlaya uçtu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

24.03.2024 10:56  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da tarlaya uçarak taklalar atan otomobil, adeta hurdaya dönerken şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EC 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Ardından tekeri kopan otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Aracın hurdaya döndüğü kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, Elazığ, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyarbakır'da Anne ve Babaların Evlat Nöbeti Devam Ediyor
    12:05 Diyarbakır'da Anne ve Babaların Evlat Nöbeti Devam Ediyor

    Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için başlattığı oturma eylemi umutla devam ediyor. Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti ve asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

  • Ankara'da Yeni Tamamlanan Apartmanın İstinat Duvarı Gecekondunun Üzerine Çöktü
    12:05 Ankara'da Yeni Tamamlanan Apartmanın İstinat Duvarı Gecekondunun Üzerine Çöktü

    Ankara'nın Mamak ilçesinde yapımı yeni tamamlanan bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çökerek büyük bir faciaya neden oldu. Gecekondu içerisinde bulunan vatandaş, olay öncesi duyduğu sesler sayesinde dışarı çıktığı için kazadan saniyelerle kurtuldu. Ancak evde bulunan köpek ve güvercinler istinat duvarının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından apartman otoparkının istinat duvarında da çatlaklıklar tespit edildi ve polis inceleme başlattı.

  • İçişleri Bakanı: MERCEK-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi
    12:04 İçişleri Bakanı: MERCEK-14 Operasyonunda 852 Silah Ele Geçirildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 852 silahın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Ordu da bulunuyor.

  • Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı
    12:00 Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

    Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde yapılan aramada 5 kilogram 50 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.U. ve M.M. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

  • Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polis merkezi personeli ile sahurda buluştu
    12:00 Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polis merkezi personeli ile sahurda buluştu

    Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, sahurda polis merkezi personeli ile bir araya geldi ve sahur yaptı.

  • Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    11:45 Alanya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: Sopalı, yumruklu kavga kamerada
    11:45 Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi: Sopalı, yumruklu kavga kamerada

    Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki bir çiftin arasındaki tartışmaya aile büyükleri de dahil olunca olay büyüyerek kısa sürede kavgaya döndü. Sokağa taşan sopalı ve yumruklu kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çiftin arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık üzerine aile büyükleri, bir araya geldi. Taraflar arasında da tartışma çıkınca olay büyüyerek kavgaya döndü. Sokağa taşan kavga da taraflar sopalarla ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, aile üyelerinin birbirine saldırdığı ve sopalarla vurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kavgadaki taraflar güçlükle sakinleştirildi.

  • İstanbul'da Tetikçi Tutup İş Yerine Ateş Açtıran Şahıslar Yakalandı
    11:40 İstanbul'da Tetikçi Tutup İş Yerine Ateş Açtıran Şahıslar Yakalandı

    Okmeydanı'nda bir kişi, husumetlisinin iş yerine silahlı saldırı düzenlemek için tetikçi tuttu. Saldırı anı kameralara yansırken, tetikçi ve azmettirenler polis tarafından yakalandı. Polis, dedektif gibi iz sürerek tetikçiyi ve azmettirenleri tutukladı.

  • Başkan Muhittin Böcek Serikli vatandaşlar ile buluştu
    11:38 Başkan Muhittin Böcek Serikli vatandaşlar ile buluştu

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Serik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayarak, Serik'e tarımdan, hayvancılığa, alt yapıdan üst yapıya her alanda hizmet etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

  • Başıboş köpekler 2 çocuğu ısırdı
    11:31 Başıboş köpekler 2 çocuğu ısırdı

    Bursa'da teravih namazı sonrası cami avlusunda oynayan çocuklara başıboş 'Pitbull' cinsi köpek saldırdı. Köpek saldırısında çocuklardan biri elinden, diğeri kasığından yaralandı. Olay öncesi güvenlik kameralarına yansıyan olayda, köpeklerin toplanması gerektiği vurgulandı.

  • Şanlıurfa'da 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi
    11:24 Şanlıurfa'da 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır 1 kilo 150 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.


12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
23:49 THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 12:10:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement