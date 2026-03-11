Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı - Son Dakika
Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
11.03.2026 17:13
Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı'nda 18 Şubat'tan şimdiye kadar 14 gemi saldırıya uğradı. En son saldırıda Tayland bayraklı bir geminin makine dairesi hasar görürken; mürettebatından 3 kişi kayboldu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklama ile İranlı sivillerin limanlardan uzak kalma çağrısında bulundu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz Boğazı'nda 14 gemi saldırıya uğradı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılar 28 Şubat'tan bu yana devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiler saldırıya uğruyor.

14 GEMİ SALDIRIYA UĞRADI

Deniz güvenliği ve risk şirketleri, bugün 3 geminin daha Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını bildirirken, 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemi sayısı 14'e yükseldi.

SON SALDIRILAN GEMİ TAYLAND BAYRAKLI

En son saldırıya uğrayan gemilerden Tayland bayraklı Mayuree Naree kuru yük gemisinin makine dairesi hasar gördü ve gemide yangın çıktı.

Geminin sahibi Precious Shipping, 3 mürettebattan haber alınamadığını belirterek, mürettebatın makine dairesinde mahsur kalmış olabileceğini aktardı. Geriye kalan 20 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve Umman'a ulaştığını ifade eden Precious Shipping, kayıp olan 3 mürettebat için çalışma başlatıldığını belirtti.

ABD ORDUSU'NDAN İRANLI SİVİLLERE LİMANLARDAN UZAK KALMA ÇAĞRISI

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklama ile İranlı sivillerin limanlardan uzak kalma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran'daki sivil halkı İran deniz kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaya çağırmaktadır. İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatı; İran askeri gemilerinden ve askeri teçhizatından uzak durmalıdır.

İran rejimi, uluslararası taşımacılığı tehdit eden askeri operasyonlar yürütmek için Hürmüz Boğazı boyunca uzanan sivil limanları kullanmaktadır. Bu tehlikeli eylem masum insanların hayatını riske atmaktadır. Uluslararası hukuk uyarınca, askeri amaçlarla kullanılan sivil limanlar koruma statüsünü kaybeder ve meşru askeri hedef haline gelir" denildi.

Kaynak: İHA

