Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'e ait gemileri hedef aldı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'e ait gemileri hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyerini ve 1 ticari gemiyi, Hint Okyanusu'nda ise İsrail ile bağlantılı bir ticari gemiyi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu. Husiler, İsrail ile bağlantılı gemilere yönelik saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

30.04.2024 11:32
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyerini ve 1 ticari gemiyi, Hint Okyanusu'nda ise İsrail ile bağlantılı bir ticari gemiyi insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki destekli Husiler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara tepki olarak İsrail ile bağlantılı gemileri hedef almaya devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyerini insansız hava araçları ile (İHA) hedef aldıklarını, operasyonun amacına ulaştığını belirtti. Saree Kızıldeniz'de ayrıca deniz kuvvetleri, füze kuvvetleri ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonla "CYCLADES" adlı ticari gemiyi hedef alarak vurduğunu, geminin 21 Nisan'da Eilat Limanı'na giderek gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına (İsrail'e) geçiş yasağını ihlal ettiğini vurguladı.

Husilerin Hint Okyanusu'nda ise İsrail gemisi "MSC Orion" adlı ticari gemiyi çok sayıda İHA ile hedef aldığını aktaran Saree, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, mazlum Filistin halkına destek ve Filistin halkının haklarını savunmak için askeri operasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Yemen'deki operasyonlar, ablukanın kaldırılması ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırının sona ermesi dışında durmayacaktır" dedi.

Portekiz bandıralı "MSC Orion" gemisinin sahibi Zodiac Maritime, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Group'un bünyesinde bulunuyor. - SANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'e ait gemileri hedef aldı - Son Dakika

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