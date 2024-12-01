Husumetli Oğul Atölyeye Dalınca Savaş Alanı Oldu

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Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Ortalık savaş alanına dönerken işyerinde çalışan altı kişi canını zor kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 28 yaşındaki O.Ç., iddialara göre husumetli olduğu babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı. Ortalık savaş alanına dönerken içeride çalışan 6 kişi canını zor kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda işyeri çalışanlarının şikayetçi olduğu O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Ortacı köyünde yaşandı. İddialara göre 28 yaşındaki O.Ç., aralarında önceye dayalı husumet bulunan babası M.Ç.'nin çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı. İşyerinde çalışan 6 kişi minibüsün altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren O.Ç., yaşananların ardından olay yerinden ayrıldı. Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İşyeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin; çalışanları ile birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne gelerek şikayetçi olduklarını söyledi. İfadesi alınan O.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye binası önünde gazetecilere konuşan Köksal Tekin, "Oğlumun üzerine işyerim var. O.Ç. denen şahsın babası benim yanımda çalışıyor. Birkaç aydır babası ile sürtüşüyor. Babası benim işyerimde çalıştığı için geldi işyerime girdi. Kamera kayıtları da var. İşyerinde 6 adam çalışıyor. Bu adamların üzerine arabayı sürüyor. Makineleri deviriyor. Ortalığı savaş alanına çeviriyor. Bu adamın 6-7 dosyası olduğu halde köyde bir iki vukuat işlediği ve şikayetçi olduğum halde yine denetimli serbestlik ile serbest kaldı. Bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Bu adamın dışarıda gezmesini istemiyorum" diye tepki gösterdi.

İşyeri sahiplerinden Gökhan Tekin ise olay sırasında şehir dışında olduğunu söyleyerek yaşananların ardından şikayetçi olduklarını ifade etti.