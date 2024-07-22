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Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale Çevreyolu üzerindeki Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ulvi Kaleli ile husumetli olduğu öğrenilen G.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle G.A., pompalı tüfekle ateş ederek Kaleli'yi iki bacağından da yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ulvi Kaleli, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi şahıs G.A., kaçmaya çalışırken Karacalı Caddesi'nde gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.