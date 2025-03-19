İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ve Murat Ongun Gözaltında - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ve Murat Ongun Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği ve diğer ağır suçlamalarla gözaltına alındı. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Ongun da gözaltına alındı.

19.03.2025 10:01
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Suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticilerinden biri konumunda bulunduğu öne sürülen şüphelilerden Murat Ongun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Öte yandan örgüt yöneticilerinden biri konumunda bulunduğu öne sürülen şüphelilerden Murat Ongun'un da gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ve Murat Ongun Gözaltında - Son Dakika

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