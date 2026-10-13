İBB davasında tutuklu sanık Fatih Keleş, ek iddianamedeki 12 eylemi kabul etmedi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında dosyaya eklenen ek iddianame kapsamında tutuklu sanık Fatih Keleş savunma yaptı. İBB Spor Kulübünün Başkanı olan ve İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddianamede belirtilen Keleş, savunmasında suçlanmaları kabul etmedi. İddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu'nun savunması yarın alınacak.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 33. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada, 18 Eylül tarihinde hazırlanan ve mevcut dosya ile birleştirilen iddianame kapsamında Fatih Keleş savunma yaptı.

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan örgüt yöneticisi Keleş'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübünün Başkanı olduğu belirtilmişti. Keleş'in örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu, örgütün oluşmaya başladığı dönemden günümüze kadarki olan tüm süreçlerde aktif bir şekilde rol oynadığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamede Keleş'in iş insanları ile olan rüşvet görüşmelerini ya da rüşvetin teminine aracılık yaparak sisteme dahil ettiği nakil para akışı sağlanmasına yönelik para alışverişine ilişkin görüşmeleri gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Sanık Keleş ek iddianamede de örgüt yöneticisi olarak tanımlandı

Keleş hazırlanan ek iddianameye karşı savunmasında "Ek iddianamede de ana iddianame ile benzer şekilde İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye ilişkin olarak anlatılan 12 eylemin tamamı bakımından örgüt yöneticisi sıfatı ile cezalandırılmam istenmektedir. Bu 12 eylemin tamamının olay anlatımında benim tarafımdan gerçekleştirilen tek bir fiil yoktur. O 12 eylem bakımından adı geçen iş insanları veya İBB veya iştirak çalışanlarının hiçbirinin hakkımda aleyhe beyanı yoktur" dedi.

"Para nerede"

Tutuklu sanık Keleş, ek iddianamede belirtilen örgütün finansmanı için oluşturulan sistem isimli yapıyı yönettiği ve Ağaç A.Ş.'den iş alan firmalardan toplanan paraların bu sisteme aktarıldığı iddiaları hakkında ise ilk savunmasında söylediklerinin geçerli olduğunu beyan etti. Keleş "Ek iddianamede rüşvete ilişkin her bir eylemin sonunda elde edilen paraların İmamoğlu Suç Örgütü içerisinde kurulan 'sistem' isimli yapıya aktarılarak seçimleri finanse etmek için kullanıldığını ve bu nedenle benim de cezalandırılmam gerektiğini ileri sürmektedir. İlk savunmamda 'para nerede' diye sormuştum. Bugün de aynı yerdeyim" dedi.

Yarın Ekrem İmamoğlu savunma yapacak

Keleş'in savunmasının ardından duruşmada Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunma yaptı. Öte yandan yarın iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması alınacak.