İBB trafik uygulamasına göre İstanbul'da yoğunluk saat 18.00'de yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
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İBB trafik uygulamasına göre İstanbul'da yoğunluk saat 18.00'de yüzde 89'a ulaştı

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İBB trafik uygulamasına göre İstanbul\'da yoğunluk saat 18.00\'de yüzde 89\'a ulaştı
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İBB trafik uygulamasına göre İstanbul\'da yoğunluk saat 18.00\'de yüzde 89\'a ulaştı
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İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış ve iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle Cevizlibağ ile Yenibosna E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında yoğunluk 18.00 itibariyle yüzde 89'a ulaşırken, toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu ve trafik havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle iş çıkış saatinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik, durma noktasına geldi. Yüzde 89'a ulaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağış, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kentin önemli aktarma noktalarından Cevizlibağ ve Yenibosna E-5 Karayolunda trafik durma noktasına geldi. Yağmura yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken, bazı vatandaşlar ise duraklara sığındı. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında yoğunluk 18.00 itibariyle yüzde 89'a ulaştı. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İBB trafik uygulamasına göre İstanbul'da yoğunluk saat 18.00'de yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
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