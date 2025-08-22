İBB'ye yolsuzluk soruşturmasındaki 4 itirafçıyla ilgili çarpıcı karar - Son Dakika
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasındaki 4 itirafçıyla ilgili çarpıcı karar

22.08.2025 09:42
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kararları kaldırıldı. 4 kişi arasında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Aktaş'ın da bulunması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce tutuklanan, ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen; iş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın "ev hapsi" kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyası kapsamında, "örgüt lideri" olduğu iddia edilerek önce tutuklanan ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve "ev hapsi" kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

Aziz İhsan Aktaş

LİSTEDE ALİCAN ABACI DA VAR

Aynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın da "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla 13 Ocak 2025'te soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sk 06:
    akİT oyunları bunlar hainler milletin parası ile ahkam kesen AKMALLAR hesap zamanı gelecek 4 3 Yanıtla
  • emir2003:
    Suç örgütü liderleri dışarıda. 6 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    sorsan ak parti yaptı derler işte caapenin adamları hadi çerçioğluna yaptıklarınız yapında onlarda bir bir anlatsın yemeezz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.