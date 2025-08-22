İBB\'ye yolsuzluk soruşturmasındaki 4 itirafçıyla ilgili çarpıcı karar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyası kapsamında, "örgüt lideri" olduğu iddia edilerek önce tutuklanan ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve "ev hapsi" kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

Daha önce tutuklanan, ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen; iş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız 'ın "ev hapsi" kararları kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla 13 Ocak 2025'te soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.