İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 38'e Yükseldi

İBB'ye yönelik 4 ayrı soruşturmada gözaltı sayısı 38'e yükseldi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 38'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesi ile birlikte toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda 34 kişi yakalanırken, soruşturma kapsamında aranan 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Bu kapsamda gözaltına alınanların sayısı 38'e yükseldi.