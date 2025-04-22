İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren iş adamından çarpıcı sözler - Son Dakika
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren iş adamından çarpıcı sözler

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamı Muzaffer Beyaz 'müşteki şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

22.04.2025 11:40
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İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamı Muzaffer Beyaz 'müşteki şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde iskan işlerini halletmesi için Adem Soytekin'e 7 dükkan, 5 daire verdiklerini, 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptıklarını söyleyen Beyaz, "Yaşadığım mağduriyetlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yaşanmaması mümkün değildir. Onun talimatı olmadan bu kişiler bu taleplerde bulunamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında iş insanı Muzaffer Beyaz 'müşteki şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

"Bana 'yukarıdan talimat geldi, iskana karşılık burayı yapacaksınız' dedi. Yukarıdan kastı Ekrem İmamoğlu'dur"

Ekrem İmamoğlu ile Mustafa Keleş, Muammer Beyaz ve Metin Gül ile birlikte yaptıkları proje nedeniyle tanıştığını belirten müşteki şüpheli Muzaffer Beyaz, "Kale Kent ile Teras Park arasında bulunan köprü için Adem Soytekin yanıma geldi. Kale Kent isimli projeyi Metin Gül yapıyordu. Adem iki proje arasında yapılacak köprünün ben ve Metin Gül'ün yapacağını söyledi. Ben de neden bizim yapmamız gerektiğini sordum. Bana 'yukarıdan talimat geldi, iskana karşılık burayı yapacaksınız' dedi. Yukarıdan kastı Ekrem İmamoğlu'dur. Ben köprü yapımı için nakit 750 bin lirayı Adem Soytekin'e verdim. Metin Gül de kendisine düşen kısmı ödedi. Köprü yapıldı ancak kim tarafından yapıldığını bilmiyorum. Bu olaydan sonra Ekrem İmamoğlu'yla ortak iş yapılmayacağını anladık. Kendisiyle hiçbir ortaklık yapmadık" dedi.

"Adem'e 7 dükkan, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık"

2015-2016 yılında Ekrem İmamoğlu'nun bir arsa teklifi yaptığını, arsayı kendisiyle birlikte Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu satın aldıklarını, Fatih'in payı karısı adına, Ekrem'in payı ise tapuda Hasan İmamoğlu adına kaydedildiğini ve arsanın hala boş bir vaziyette durduğunu söyleyen Beyaz, "Beyaz City isimli projede Saliha Güler'e 800 bin lira, Bey City isimli projede ise 600 bin lira para verdim. Bu projelerde çeşitli işlemler için vermiş olduğum paraların belediyeye yatırılmadığını öğrenmiştim. Daha sonra bahsettiğim tutarları kendisine ödeyerek iskanımı aldım. West Side isimli projeye 2014 yılında başladık. 2019 yılında iskanını aldık. Bu projenin iskanını Adem Soytekin halletti. Adem'e kaba inşaat yapımından dolayı yüklü miktarda nakit ödeme yaptık. Bu ödemeler inşaatı yapan firmaların kurmuş olduğu ortaklık üzerinden yapıldı. Kalan ödemede iskan işlerini halletmesi için Adem'e 7 dükkan, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık. Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Ancak devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi" şeklinde konuştu.

"Benim Trabzonspor'da locam var, sende loca al, iskanını versinler"

İfadesine devam eden Beyaz, " Beylikdüzü'nde inşaat ruhsatını 2015 yılında aldığım ve 2016 yılında inşaatını bitirdiğim toplamda 30 daireden oluşan proje yaptım. Binanın bir sıkıntısı yokken Adem Soytekin yanıma geldi. 'Benim Trabzonspor'da locam var, sende loca al, iskanını versinler' dedi. Bende Trabzon'la ya da Trabzonspor'la bir bağım yok, kendim de Galatasaraylıyım, neden buradan loca alayım dedim. Bana o zaman sen Fatih Keleş'in yanına git, o seni yönlendirecek" dedi. Şirket genel müdürüm Engin Dülger'i, Fatih Keleş'in yanına gönderdim. Trabzonspor'un stadında bir locayı 2 seneliğine almak zorunda kaldım. Parayı akrabam Bülent Yazgan adına gönderdim ve locayı da kendisi adına aldım. Ancak bu locayı hiçbir zaman ben kullanmadım. Tamamen Fatih Keleş'in kullanımı altındaydı" diye konuştu.

"Yaşadığım mağduriyetlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yaşanmaması mümkün değildir"

Vira isimli projeyi İmamoğlu, Beylikdüzü belediye başkanı olduktan sonra hasılat paylaşımı usulüyle ihalesini aldıklarını söyleyen Beyaz, "Biz sonradan yüzde 25'ine ortak olduk. İnşaat ruhsat alma sürecinde belediye bize birçok sorun çıkardı. Satışlara başlayamadık. Satışlar yapmaya başladıktan sonra ise belediye hakedişlerimizi ödemedi. Belediyenin hesaplarına hacizler gelmeye başladı. Bu durum da tapuya yansıdı. Bizde bu durumu çözmek için belediyenin payını satın almak istedik. Belediye bilirkişi raporu aldı ve çıkan tutar üzerinden belediyenin haklarını satın aldık. Sonrasında belediye kendisine yatırılan ancak bizim payımıza düşen 4 buçuk milyon lirayı bize ödemedi. Benim İmamoğlu'nun ortağı olduğuma ilişkin iddiaların hiçbiri doğru değildir. Ben kendisiyle tanıştıktan sonra yaşadığım sıkıntıları inşaatlarımı devam edebilmek için istemeyerek vermiş olduğum taşınmazları anlattım. Ekrem İmamoğlu'nun ortağı ya da kasası olduğum iddialar hayatın olağan akışına aykırıdır. Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminden itibaren kasalığını yapar. Adem Soytekin de inşaat işlerinde kullandığı kişidir. İnşaatlardan rüşvet olarak alınan daire ve dükkanları Adem'in üzerine yaparlardı. Tuncay Yılmaz da Ekrem'in şirket müdürüdür. Aynı zamanda bu işlerini takip eder. Ben sorulan konularla ilgili tüm bildiklerimi anlattım. Yaşadığım mağduriyetlerin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yaşanmaması mümkün değildir. Onun talimatı olmadan bu kişiler bu taleplerde bulunamaz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren iş adamından çarpıcı sözler - Son Dakika

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