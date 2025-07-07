İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında İki Belediye Başkanı Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Karalar ve Tutdere, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Karalar ve Tutdere, sorgu öncesi İstanbul'da Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrol sırasında Çevik Kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Sağlık kontrolü sonrası Karalar ve Tutdere, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. - İSTANBUL