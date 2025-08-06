İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamı Sarp Yalçınkaya etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi. Yalçınkaya ifadesinde, "Toplanan rüşvet paraları sanki hafriyat, döküm işinden kazanılmış paralar gibi faturalandırılmış, aklanmış, paklanmış hediye paketleri şekline getirilmiş yurt dışındaki İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim edilmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli iş adamı Sarp Yalçınkaya etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek Savcılığa ikinci kez ifade verdi.

"Kendilerine operasyon yapılacağını haber alınca apar topar kalan paraları ne şekilde yurtdışına çıkarılacağını netleştirilip bu görevi Murat Gülibrahimoğlu üstlenmişti"

Şüpheli Yalçınkaya ifadesinde, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ile 2018'de tanıştığını ve tanıştığında Gülibrahimoğlu'nun batmış bir iş adamı olduğunu söyleyerek, "2020 yılına kadar batık durumu devam etti. 2022 yılından sonra ise çok hızlı bir şekilde zenginleşmesi arttı. Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş ile çok sık görüşmekteydi, görüşmelerin ana konusu ise İstanbul çevresindeki müteahhitlerden ruhsat ve imar konularına ihtiyaçlarını bedel karşılığı çözülmesiydi, kimi zaman sorun olmayan yerlerde sorun varmış gibi tehdit unsurları ortaya çıkarılarak bu iş insanlarını korkutup onlardan haraç toplama üzerineydi. Kendilerine operasyon yapılacağını haber alınca apar topar kalan paraları ne şekilde yurtdışına çıkarılacağını netleştirilip bu görevi Murat Gülibrahimoğlu üstlenmişti" dedi.

"Toplanan paraların yarısının CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu söylemiştir"

İfadesine devam eden Yalçınkaya, "Murat Gülibrahimoğlu bana hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paraların tek bir merkezde toplandığını, kendisine ait özel jeti ile yurt dışına götürüldüğünü, bu sebeple yanında genellikle Ekrem İmamoğlu'nun sürekli iş yaptığı ve İBB'ye ait ihaleleri verdiği kişilerin de olduğunu, paraların genellikle Londra'ya götürüldüğünü ifade etmiştir. Toplanan paraların yarısının CHP nezdinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Seçim Fonu'na aktarıldığını, diğer yarısının ise Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu, bu işleri yapan ve yöneten A takımının da toplanan paraların toplamından yüzde 20 komisyon aldığını söylemiştir" diye konuştu.

"Toplanan rüşvet paraları sanki hafriyat, döküm işinden kazanılmış paralar gibi faturalandırılmış, aklanmış, paklanmış hediye paketleri şekline getirilmiş yurt dışındaki İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim edilmiştir"

Şüpheli Yalçınkaya, şüpheli Gülibrahimoğlu'nun özel jetle yurtdışına hediye paketi şeklinde ve valizlerle paraları taşıdığını ve yurtdışındaki Ekrem İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiğini söylediğini belirterek, "Murat paraları döviz cinsinden en büyük banknotlara çevirip özel hediye paketleri şeklinde izlenim uyandırarak uçağa yüklediklerini, her uçuşta en az 10 milyon dolar yüklediklerini, yurt dışında İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim ettiklerini pek çok kez ifade etmiştir. Özel jete birçok hediye paketinin, valizin yüklendiğini bizzat gördüm. İstanbul genelinden, müteahhitlerden ve kaçak bina sahiplerinden toplanan rüşvet paraları sanki hafriyat, döküm işinden kazanılmış paralar gibi faturalandırılmış, aklanmış, paklanmış hediye paketleri şekline getirilmiş yurt dışındaki İmamoğlu'nun bildirdiği adreslere teslim edilmiştir. Paraların bir kısmı da borsada, kripto para piyasalarında ve döviz bürolarında tutulmaktadır. Bunların adreslerini Gülibrahimoğlu bilmektedir" diye konuştu.

"Bu rüşvet paralarının bir kısmı medyada para sayma makinaları görüntüleri ile hafızalarımızda yer edinilen CHP İstanbul İl Binası finansmanında kullanılmıştır"

İstanbul genelinde bazı stüdyo dairelerin para kasası olarak kullanıldığını söyleyen Yalçınkaya, "Bu daireler teknik takip ve izleme dolayısıyla özel görevlilerce sık sık değiştirilmektedir. Toplanan rüşvet paralarının bir bölümü de partinin ve belediyelerin harcamalarına gitmektedir. Yapılan mitinglerin sponsorluğu, toplanan fonlarla yapılmaktadır. Genel Merkez, il ve ilçe binalarının tefrişatları, resmi olmayan maaş ödemeleri, ikram giderleri hep bu toplanan fon paraları ile yapılmaktadır. Sosyal medya sponsorluğu, TV kanallarının, çok sayıda medya şirketinin ve internet portallarının kayıt dışı ödemeleri bahsettiğim fondan yapılmaktadır. Bu hususların tamamına Fatih Keleş ile Murat Gülibrahimoğlu'nun sohbetlerinde şahit oldum. Ayrıca bu rüşvet paralarının bir kısmı medyada para sayma makinaları görüntüleri ile hafızalarımızda yer edinilen CHP İstanbul İl Binası finansmanında kullanılmıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL