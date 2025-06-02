İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonu Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanları ile diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili soruşturmalar kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 49'a ulaşırken, operasyonlarda toplam 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL