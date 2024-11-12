İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu - Son Dakika
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İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu

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Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İbrahim Yılmaz'ın katıldığı bir programda nasıl hayali holding kurup, para kazandığını anlatan eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

12.11.2024 13:54
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden olan ve sosyal medyada 19 milyon kişinin takip ettiği İbrahim Yılmaz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından tutuklanmıştı.

YILMAZ'IN İFADESİNE ULAŞILDI

Tutuklu fenomen Yılmaz ifadesinde, "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi.

NASIL DOLANDIRICILIK YAPTIĞINI ANLATMIŞ

Yılmaz'ın katıldığı bir programda ise nasıl hayali holding kurup para kazandığını anlattığı anlar gündem oldu. İbrahim Yılmaz o anları şöyle anlattı:

"Benim güvenlik sistemleri şirketim vardı. Sadece elime bir kart aldım. Ev telefonunu kartın üzerine yazdım. Annemin okuma yazması yoktu ve not alamadığı halde şirketim varmış gibi gösterip, herkesi dolandırdım. Zaman aşımı olduğu için anlatabiliyorum. Ondan sonra güvenlik takip merkezi var. Hırsız girince polisi arıyor. O sistemleri yaptım, ikinci şirketi kurdum. Bu arada şirketi mahsustan limited yaptım ki daha büyük gözükeyim diye. Sonradan en büyük hayalim anonim şirketi sahibi olmaktı. Çok büyümediğim halde anonim şirketi yaptım bilerek. Anonim şirketi yaparak daha fazla iş almaya başladım. Dediğim gibi en büyük hayalim holding olmaktı. Nasıl holding olunur diye araştırdığımda beş şirket kurup, holding yaptım. Holding yaptığımda da bu arada bütün güvenlik sistemleri siparişlerimde 'Armed Güvenlik Bir Armed Holding Kuruluşudur' diyerek her verdiğim teklifteki bütün şirketleri aldım. 2 milyon dolarlık iş almaya başladım."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Yılmaz'ın karıştığı bahis skandalı ve eski görüntülerinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Yılmaz'a "Şu adamı bide savunuyorlar", "Resmen dolandırıcı", "Emek hırsızı" gibi yorumlar yapılıyor.

İbrahim Yılmaz\'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu

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Son Dakika 3.Sayfa İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • serkan keskin:
    yilmaz al su onbin lirayi bugun dolandirmadan erken evine git 15 0 Yanıtla
  • Fixed regart:
    Milyonlarca takipçisi var bu vatandaşın dolandırıcılık artık meslek olmuş. 12 0 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Siliviye hoş geldin 6 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    adam nasil is aldihini anlatmis bisey yokkk bunda kacak oyun ocon bisey diyemem 1 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Taam taam inandık 0 0 Yanıtla
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