İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 445 Emniyet Mensubu FETÖ İle İrtibatlı Olduğu İçin Açığa Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alınarak, haklarında idari soruşturma açıldı." - ANKARA