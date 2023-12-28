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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 445 Emniyet Mensubu FETÖ İle İrtibatlı Olduğu İçin Açığa Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 445 Emniyet Mensubu FETÖ İle İrtibatlı Olduğu İçin Açığa Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı tarafından yapılan geriye dönük çalışmalar sonucunda FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını ve haklarında idari soruşturma açıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 445 Emniyet Mensubu FETÖ İle İrtibatlı Olduğu İçin Açığa Alındı
28.12.2023 - 17:29,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alınarak, haklarında idari soruşturma açıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 445 Emniyet Mensubu FETÖ İle İrtibatlı Olduğu İçin Açığa Alındı - Son Dakika
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