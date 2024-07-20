Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı

Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli organize suç örgütünün elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, suç örgütü üyelerinin çeşitli suçlar işlediği tespit edildi ve birçok silah ve belge ele geçirildi.

20.07.2024 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi ve elebaşlarında aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı: Karabük merkezli suç örgütü çökertildi

ÖRGÜT KURMA, YAĞMA, UYUŞTURUCU TİCARETİ, TEHDİT...

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Sezgin Yüksel, Operasyon, Karabük, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
23:42 İlk defa iki kademe birden artış Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu ’’B3’’ten ’’B1’’e yükseltti İlk defa iki kademe birden artış! Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ''B3''ten ''B1''e yükseltti
23:13 Yazılım sorunu sadece Bitcoin’i etkilemedi Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı Yazılım sorunu sadece Bitcoin'i etkilemedi! Fiyatı 67 bin doların üzerine çıktı
22:31 Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
07:54 İpek Filiz Yazıcı’nın ’’Baldız tehlikeli sularda yüzüyor’’ paylaşımı tepki çekti İpek Filiz Yazıcı'nın ''Baldız tehlikeli sularda yüzüyor'' paylaşımı tepki çekti
00:33 Bakan Şimşek’ten Moody’s açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz Bakan Şimşek'ten Moody's açıklaması: Kurala dayalı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz
23:58 Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan yarbay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
21:59 Samsun’da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp Samsun'da gölde tekne alabora oldu: 2 kişi kayıp
21:17 Timur Cihantimur, ABD’deki cezaevinde saldırıya uğradı Timur Cihantimur, ABD'deki cezaevinde saldırıya uğradı
21:10 Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı Kuşun çarptığı teller 10 bin nüfuslu mahalleyi elektriksiz bıraktı
20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
20:37 “Kadını camdan atıyorlar“ ihbarına giden polis, evde bambaşka bir korkunç manzara gördü "Kadını camdan atıyorlar" ihbarına giden polis, evde bambaşka bir korkunç manzara gördü
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 08:42:38. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement