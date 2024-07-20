İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu, elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi ve elebaşlarında aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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