İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-9' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-9' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

29.02.2024 11:49  Güncelleme: 11:50
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-9' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı." - ANKARA

İçişleri Bakanı: \'Kıskaç-9\' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-9' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-9' Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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