İçişleri Bakanı: Türk Milleti Yabancı Düşmanlığına Müsaade Etmeyecek - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Türk Milleti Yabancı Düşmanlığına Müsaade Etmeyecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylarda 67 kişinin göz altına alındığını ve Türk milletinin yabancı düşmanlığına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Suriye uyruklu bir şahsın bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine çıkan olaylarda, vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs güvenlik güçlerine teslim edildi. Ancak olayın ardından bölgede toplanan kalabalık, Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar verdi. Güvenlik güçleri müdahalesiyle 67 kişi gözaltına alındı.

01.07.2024 13:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Kayseri'de gerçekleşen olaylarda 67 kişinin göz altına alındığını ve Türk milletinin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A. adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. Olayın hemen sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan taciz olayının ardından bölgede oluşan gerginlik hakkında açıklama yapan Bakan Yerlikaya olaylarla ilişkili 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A. adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: Türk Milleti Yabancı Düşmanlığına Müsaade Etmeyecek - Son Dakika

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