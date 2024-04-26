İçişleri Bakanı: 'Mahzen-32' operasyonlarıyla suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: 'Mahzen-32' operasyonlarıyla suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: \'Mahzen-32\' operasyonlarıyla suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen 'Mahzen-32' operasyonları ile elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı. 10 ayda toplam 454 organize suç örgütü çökertildi ve bin 201 operasyon düzenlendi.

26.04.2024 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-32" operasyonları ile elebaşılığını cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da "Mahzen-32" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlarımızdan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları, Bursa'ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin işyerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, Bursa'ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin işyerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, 15 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.

10 ayda 454 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdiği paylaşımında, "10 aylık süre içinde; 454 organize suç örgütünü çökerttik. Bu suç örgütlerini isim isim kamuoyu ile paylaştık. Organize suç örgütlerine yönelik toplam bin 201 operasyon düzenledik. 8 bin 260 şüpheli yakalandık. Bunlardan; 3 bin 58'i tutuklandı. Bin 740'ı hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Bursa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Mahzen-32' operasyonlarıyla suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:26 Duruşma sonrası Dilan Polat’ın arkadaşları tarafından yüzüne tükürülen Banu Parlak: Adliyeden etten bir polis duvarıyla çıktım Duruşma sonrası Dilan Polat'ın arkadaşları tarafından yüzüne tükürülen Banu Parlak: Adliyeden etten bir polis duvarıyla çıktım
07:48 Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı Kılıçdaroğlu: Erdoğan ekonomide daha sert kararlar alacak, kimse bu suça ortak olmamalı
00:13 Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim
00:00 Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor Meteoroloji’den 35 ile sarı kodlu uyarı Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı
08:15 Sarallar suç örgütüne operasyon Elebaşı dahil 24 gözaltı Sarallar suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil 24 gözaltı
07:59 İzmir Kordon Sahili’nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu İzmir Kordon Sahili'nde evsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu
07:52 İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu
00:31 Adana’da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü Adana'da bir kadın, kapısı açık seyreden otobüsten düştü
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 09:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Mahzen-32' operasyonlarıyla suç örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement