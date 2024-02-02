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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir\'de gerçekleştirilen \'KAFES-34\' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında Gökhan Kuş'un liderlik ettiği organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda örgüt elebaşı ve 13 şüpheli yakalandı.

02.02.2024 08:06
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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