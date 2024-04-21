İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı\'

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-27' operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı." - ANKARA
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Üsküdar'da yoğun yağış sonrası bir sitenin duvarı çökerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda araçlar ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Adıyaman'da Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 2 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, otobüsle kafa kafaya çarpışan motosikletlinin yola savrulduğu görülüyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ve silahla yakalanan bir zanlı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 3 tüfek, bir tabanca, 603 tabanca fişeği, 147 kartuş, 25 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 18 litre sıvı, 210 bin lira ve bir vakum cihazı bulunuyor. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul Maltepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli şahıs, evinde yapılan aramalarda pelüş oyuncak ayının içinden uyuşturucu madde çıktığı için gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ise marihuana, kokain, ruhsatsız tabanca, nakit para ve fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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