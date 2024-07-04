Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli\'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

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İçişleri Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklindeki paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIK YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda *"Ayaklanış#Türkiye"* isimli bir sosyal medya hesabından bugün, 'Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ÇIKTI

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P.'ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.

"PROVOKASYONLARINA ÇOCUKLARI ALET EDENLERİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.