İddiaya göre Gaziantep İslahiye'de araç karşı şeride uçtu, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İddiaya göre Gaziantep İslahiye'de araç karşı şeride uçtu, 4 kişi yaralandı

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İddiaya göre Gaziantep İslahiye\'de araç karşı şeride uçtu, 4 kişi yaralandı
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İddiaya göre Gaziantep İslahiye\'de araç karşı şeride uçtu, 4 kişi yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç refüjü geçerek karşı şeride uçtu ve yan yattı; kazada 4 kişi yaralandı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlike taşımadığı belirtildi, soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan aracın karşı şeride uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi çevreyolu Kozdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye'den Nurdağı istikametine seyir halinde olan B.M.A idaresindeki 27 GC 708 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride uçtuktan sonra yan yattı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGaziantep3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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