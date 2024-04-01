İETT otobüsü kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı: O anlar kamerada

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı. Yaralı 2 vatandaş hastaneye kaldırılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaköy Tersane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hızlı geldiği iddia edilen 34 HD 1908 plakalı İETT otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 vatandaşa müdahale ederek Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenildi. Kaza yapan otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olaya şahit olan ve Karaköy'de esnaflık yapan Can Gürer, "Biz etrafı düzenlerken arkadaşla ses duyduk ve dışarı çıktık. Etraf darmadağındı otobüs şoförü telefona bakıyordu dediler" diye konuştu.

Esnaf Kaan Çakır, "Biz arkadaşımıza mal verirken otobüs sanırım kontrolünü kaybetti. Arkadaşımız Mehmet'i altına aldı sonra da dükkana doğru girdi. Her tarafı paramparça yaptı. Biz deprem oluyor zannettik öyle sallandık" dedi.

Alparslan Taş ise "Ben kapı tarafında kargo hazırlarken birden bire otobüs geldi kaldırma ve arkadaşa çarptı sonra da yan dükkanın camını falan kırdı. Biz yardım için koştuk arkadaşımızı aşağı yuvarlamıştı. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi zaten otobüs çok hızlı geliyordu. Ben canlı şahit oldum ve korkudan geri çekildim" şeklinde konuştu.