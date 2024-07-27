İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak İşçi Servisine Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak İşçi Servisine Çarptı: 3 Yaralı

İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan İETT otobüsü önce aydınlatma direğine ardından seyir halindeki içinde işçilerin bulunduğu servise çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

27.07.2024 11:43
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İstanbul Avcılar'da, sabah saatlerinde kontrolden çıkan İETT otobüsü, önce aydınlatma direğine ardından seyir halindeki içinde işçilerin bulunduğu servise çarptı. Kazada serviste bulunun 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Özgür K. idaresindeki 34 NL 8092 plaka İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol üzerinde aynı yönden giden 34 LLT 556 plakalı panelvan araca ardından park halindeki iki araca daha çarptı. Otobüs daha sonra petrol ofisinin tabelasına vurarak durabildi. Kazada, 34 LLT 556 plakalı servis aracının içindeki bulunan 3 işçi yaralandı. Araçta bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır, iki kişinin ise durumunun hafif olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan yaralı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken diğer iki yaralı ise Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Özgür K.'yı gözaltına alarak hakkında "Taksirli Yaralama-Mala Zarar Verme'den işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak İşçi Servisine Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT Otobüsü Kontrolden Çıkarak İşçi Servisine Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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