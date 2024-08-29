İETT Otobüsü Şoförü Yol Tartışmasında Yumruk Attı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Şoförü Yol Tartışmasında Yumruk Attı

İETT Otobüsü Şoförü Yol Tartışmasında Yumruk Attı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol tartışmasında, otobüs şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

29.08.2024 14:13
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sabah saatlerinde bir İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında gerçekleşen yol tartışmasında, İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir Bahçeşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında sabah saatlerinde yol verme tartışması yaşandı. Şoförler birbiriyle ağız dalaşına girdi. İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil sürücüsü kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsü Şoförü Yol Tartışmasında Yumruk Attı - Son Dakika

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