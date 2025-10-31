İETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
İETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı

31.10.2025 12:38  Güncelleme: 14:11
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bir kişi, şoför ve 2 yolcuyu bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna yolu mevkiinde İETT otobüsünde saat 11.00'de meydana gelen olayda, 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT otobüsünde, 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA ÇIKTI, 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Kavgaya karışan yolculardan biri bıçakla 2 vatandaşı yaraladı. Aracı durduran şoför, kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak taraflara müdahale etmeye çalıştı. İETT şoförü de, saldırgan yolcu tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Kazım Özturlay (65) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför ve diğer yaralı yolcunun tedavilerine devam edildiği, şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

