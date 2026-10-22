Iğdır Cennetabat'ta elektrikten çıktığı belirtilen yangında ev kullanılamaz hale geldi

Iğdır Cennetabat'ta elektrikten çıktığı belirtilen yangında ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın, Iğdır Cennetabat köyündeki bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Iğdır'ın Cennetabat köyünde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Iğdır'ın Cennetabat köyünde bulunan bir evde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evde ciddi hasara yol açtı. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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