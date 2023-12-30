Iğdır\'da 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonucu 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırında bulunan Iğdır'a yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanması için 2 sabit ve 163 şok noktasında uygulama yapıyor. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kamyoneti takibe aldı. İçinde küçükbaş hayvan yüklü olan kamyonet, Erhacı köyünde koyunları indirdikten sonra başka bir alana geçti. Kamyonet bu alanda bulunan düzensiz göçmenleri alarak yurdun batısına götürmek üzere yola çıktı. Takibe alınan araç ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada 45 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Aramada 2 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Kaçakçıların, düzensiz göçmenlere kapalı bulundukları alandan çıkmamaları ve onları almaya gelenlerin sadece "zeze" demesi halinde güvenmeleri gerektiğini söyledikleri öğrenildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Göçmenlerin taşındığı kamyonete ise el konuldu. - IĞDIR