Iğdır'da bin 217 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli yolculuk eğitimi verildi - Son Dakika
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Iğdır'da bin 217 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli yolculuk eğitimi verildi

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Iğdır\'da bin 217 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli yolculuk eğitimi verildi
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Iğdır Valiliği koordinesinde jandarma timleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci servis araçlarını denetledi ve 16 okulda trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde bin 217 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli yolculuk anlatıldı.

Iğdır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 okulda trafik güvenliği eğitimi düzenlenirken, bin 217 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldı.

Iğdır'da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürütülen önleyici ve koruyucu çalışmalar devam ediyor. Iğdır Valiliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca 16 okulda trafik güvenliği eğitimleri düzenlendi. Eğitimlerde toplam bin 217 öğrenciye trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli yolculuk konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin trafik bilincinin artırılması ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Iğdır ValiliğiGüvenlikJandarma3. SayfaTrafikGüncelEğitimIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da bin 217 öğrenciye trafik kuralları ve güvenli yolculuk eğitimi verildi - Son Dakika
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