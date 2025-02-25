Iğdır\'da Firar Eden Mahkum Yakalandı

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Iğdır Açık Cezaevinden firar eden 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, nitelikli suçlardan aranan hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Iğdır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. İhbar üzerine harekete geçen Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri şüphelinin peşine düştü. Çalışma sonucu yakalanan şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR