Iğdır'da Firar Eden Mahkum Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Iğdır'da Firar Eden Mahkum Yakalandı

Iğdır\'da Firar Eden Mahkum Yakalandı

Iğdır Açık Cezaevinden firar eden 15 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine döndü.

25.02.2025 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Açık Cezaevinden firar eden 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, nitelikli suçlardan aranan hakkında 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Iğdır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. İhbar üzerine harekete geçen Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri şüphelinin peşine düştü. Çalışma sonucu yakalanan şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Mahkum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Firar Eden Mahkum Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
23:33 Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız
23:21 Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic’in derbi performansı ortaya çıktı Tartışmaların odağına oturan hakem Slavko Vincic'in derbi performansı ortaya çıktı
23:16 Mourinho’dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi
23:16 Trabzonspor, maçlarını Vincic’in yönetmesi için TFF’den talepte bulundu Trabzonspor, maçlarını Vincic'in yönetmesi için TFF'den talepte bulundu
23:00 Vatikan: Papa’nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor Vatikan: Papa'nın sağlık durumunda hafif bir iyileşme gözlemleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 17:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da Firar Eden Mahkum Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.