Iğdır'da okul bahçesinde kavga
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da okul bahçesinde kavga

Iğdır\'da okul bahçesinde kavga
11.04.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Şehit Şevki Akgün Ortaokulu'nda okul çıkış saatinde bahçeye giren bir kadın, kantin camını kırarak görevliyi darbetti.

Iğdır'da Şehit Şevki Akgün Ortaokulu'nda okul çıkış saatinde bahçeye giren bir kadın, kantin camını kırarak görevliyi darbetti. Olay, öğrenci ve veliler arasında paniğe yol açtı.

Iğdır'daki Şehit Şevki Akgün Ortaokulu'nda, okul çıkış saatinde yaşanan saldırı büyük korkuya neden oldu. İddiaya göre, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadın, elinde sopayla okul bahçesine girerek ortalığı karıştırdı. Bahçeye girdikten sonra kantin bölümüne yönelen şahıs, kantin görevlisinin bulunduğu kantinin penceresini kırdı. Camların parçalanmasının ardından kantin görevlisi kadın, elindeki sopayla dışarı çıkarak saldırgan kadınla kavgaya tutuştu. Olay sırasında okulda bulunan öğrenciler ve veliler panik yaşarken, olay yerinde bulunan veliler kavgayı ayırdı. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da okul bahçesinde kavga - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:53:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Iğdır'da okul bahçesinde kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.