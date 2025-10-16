Iğdır'da Silahlı Çatışma: Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Iğdır'da Silahlı Çatışma: Paniğe Neden Oldu

Iğdır\'da Silahlı Çatışma: Paniğe Neden Oldu
16.10.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rıza Yalçın Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada can kaybı yaşanmadı.

Iğdır'ın en işlek noktalarından Rıza Yalçın Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen iki kişinin yanına yaklaşan bir araçtan inen şahıslar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yürüyen kişilere ateş açtı. İki tarafın da öğrenci olduğu iddia edildi. Kurşunların caddede bazı araçlara isabet ettiği olayda, şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çevrede büyük paniğe neden olan çatışmanın ardından saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İki grup arasında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, İnceleme, 3-sayfa, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Silahlı Çatışma: Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Büşra’yı ölü buldum“ dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı "Büşra'yı ölü buldum" dedi gerçek swap testinde ortaya çıktı
Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Ünlü sanatçı yoğun bakımda Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Ünlü sanatçı yoğun bakımda
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı 23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı
Burcu Güneş’ten müzik dünyasına sert tepki: Çok araştırdım, bulamadım Burcu Güneş'ten müzik dünyasına sert tepki: Çok araştırdım, bulamadım
Bu adamın ismini söylemek 20 dakika sürüyor Bu adamın ismini söylemek 20 dakika sürüyor
Resmi açıklamanın eli kulağında Fatih Terim geri dönüyor Resmi açıklamanın eli kulağında! Fatih Terim geri dönüyor

10:01
Zehra Güneş’in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
09:50
Jose Mourinho’dan Sadettin Saran’a flaş cevap: Duyunca delirecek
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
09:43
Vanlı’nın kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Vanlı'nın kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
09:42
Türkiye’nin havası en kirli 3 kenti belli oldu İlk sıradaki şehir şaşırttı
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı
09:27
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi
09:00
Fatih Ürek’in durumu ciddiyetini koruyor Ünlü dostları hastaneye koştu
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 10:24:28. #.0.6#
SON DAKİKA: Iğdır'da Silahlı Çatışma: Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.