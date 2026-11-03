Iğdır'da silahlı takipte sürücü başından vuruldu, 1'i ağır 4 yaralı var - Son Dakika
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Iğdır'da silahlı takipte sürücü başından vuruldu, 1'i ağır 4 yaralı var

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Iğdır\'da silahlı takipte sürücü başından vuruldu, 1\'i ağır 4 yaralı var
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Iğdır\'da silahlı takipte sürücü başından vuruldu, 1\'i ağır 4 yaralı var
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Iğdır'da Söğütlü Mahallesi çevre yolunda takip edilen aracın sürücüsü, arkadan açılan ateşle başından ağır yaralandı. Araç refüje çıkarken olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı; yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da çevre yolunda seyir halindeki araç sürücüsü takip edilen başka bir araçtan silahla ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Olayda toplam 4 kişi yaralandı.

Söğütlü Mahallesi çevre yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir araç, arkasından gelen başka bir araç tarafından takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından arkadaki araçtan öndeki araca silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu öndeki aracın sürücüsü başından vurularak ağır yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç refüje çıktı. Meydana gelen olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, silahlı saldırının daha önceden yaşanan bir husumetten mi yoksa trafikte yaşanan bir tartışmadan mı kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da silahlı takipte sürücü başından vuruldu, 1'i ağır 4 yaralı var - Son Dakika
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