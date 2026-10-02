Iğdır polisi, cuma namazı çıkışında dolandırıcılığa karşı vatandaşa broşür dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır polisi, cuma namazı çıkışında dolandırıcılığa karşı vatandaşa broşür dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır polisi, cuma namazı çıkışında dolandırıcılığa karşı vatandaşa broşür dağıttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da polis, cuma namazı çıkışında telefon ve internet dolandırıcılığına karşı broşür dağıttı. Ekipler, kişisel ve banka bilgilerinin paylaşılmaması, para transferi taleplerine itibar edilmemesi, şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulması uyarısında bulundu.

Iğdır'da polis ekipleri, cuma namazı çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirici broşürler dağıttı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek ve vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, Iğdır'da sokak, pazar ve ibadethanelerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ekipler bugün cuma namazının ardından cami çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerine karşı hazırlanan bilgilendirici broşürleri dağıttı. Broşürlerde, özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli uyarılara yer verildi. Polis ekipleri, tanımadıkları kişilerden gelen aramalara ve mesajlara karşı dikkatli olunması, kişisel ve banka bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve para transferi taleplerine itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde vatandaşların bilinçli ve tedbirli olmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkCep Telefonu3. SayfaGüvenlikGüncelBankaPolisIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Savaşta yeni dönem iddiası Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı Savaşta yeni dönem iddiası! Putin tüm kısıtlamaları kaldırdı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:58
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:32:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Iğdır polisi, cuma namazı çıkışında dolandırıcılığa karşı vatandaşa broşür dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei