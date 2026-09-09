İğne sonrası ölen Baysal davasında hemşire kusurlu bulundu - Son Dakika
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İğne sonrası ölen Baysal davasında hemşire kusurlu bulundu

İğne sonrası ölen Baysal davasında hemşire kusurlu bulundu
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Gaziantep’te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal’ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davada, ölümün şırıngadan kaynaklandığı iddiasına ilişkin beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya ulaştı.

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davada, ölümün şırıngadan kaynaklandığı iddiasına ilişkin beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya ulaştı. Raporda, iğneyi yapan hemşire ve hemşirin kusurlu olduğu belirtildi.

Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin hastane çalışanlarının yargılandığı davanın 9'uncu duruşması görüldü. Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi ve maktul avukatları katıldı.

Maktulün ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilirken, sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi de istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrası açıklamada bulunan Av. Ferhat Kurt, "Bugünkü gerçekleştirilen duruşmamızda uzun zamandır beklemiş olduğumuz adli tıptan raporumuz gelmiş bulunmaktadır. Ilgili raporda adli tıp özetle doktor direktifi olmadan bu ilaçların enjekte edilemeyeceğini, sanıkların yapmış olduğu işlemin tıp kurallarına aykırı olduğunu ve yapılan enjeksiyon ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu oy birliği ile belirtmiştir.

Bu dosyada bizim açımızdan en önemli husus, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişilerin hukuk önünde hesap vermesidir. Adli Tıp Kurumu raporu da dosyamız açısından önemli bir gelişme olmuş ve iddialarımızı destekleyen nitelikte tespitler içermiştir. Bundan sonraki süreçte mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Biz avukatlar olarak yalnızca müvekkilimizin haklarını savunmakla birlikte, aynı zamanda adaletin tecellisi etmesi için hukuki mücadelenin sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Bu dosyada da karar kesinleşinceye kadar tüm hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Olay, Gaziantep'teki Özel Bossan Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu. Ancak hasta, bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal'ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Adli Tıp, 3. Sayfa, Hastane, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İğne sonrası ölen Baysal davasında hemşire kusurlu bulundu - Son Dakika

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