IKBY'deki petrol rafinerisinde çıkan yangında 10'dan fazla itfaiye görevlisi yaralandı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki petrol rafinerisinde gece saatlerinde başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarında 10'dan fazla itfaiye görevlisi yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde gece saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Guveyr bölgesinde yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafinerideki yangını söndürme çalışmaları sırasında 10 itfaiye görevlisi yaralandı. Rafineride bulunan yakıt ve zift depolarının da alev aldığı yangını kontrol altına almak üzere bölgeye sevk edilen 20 itfaiye aracından 3'ü ise hasar gördü.

Yerel basında yer alan haberde söz konusu rafinenin ruhsatı olduğu ancak, Sivil Savunma'nın belirlediği güvenlik talimatına uymadığı belirtildi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - ERBİL