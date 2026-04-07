IKBY'nin Erbil kentinde bir eve İHA isabet etti: 2 ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IKBY'nin Erbil kentinde bir eve İHA isabet etti: 2 ölü

07.04.2026 09:09  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde bir insansız hava aracının sivillere ait bir eve düşmesi sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının İran'dan yönlendirildiği belirtilirken, olay uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de sivillere ait bir eve insansız hava aracı (İHA) düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. IKBY'nin başkenti Erbil'e bağlı Dareşekran nahiyesinin Zergezevi köyünde bir eve gece saatlerinde bomba yüklü İHA düştü. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın İran'dan yönlendirildiği, saldırı sırasında evde bulunan Musa Enver Resul ile eşi Müjde Esad Hasan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

"SALDIRI SAVAŞ SUÇU"

Saldırının "uluslararası hukukun ihlali" ve "savaş suçu" olduğu aktarıldı. Erbil'in gece saatlerinde çok sayıda İHA saldırısına maruz kaldığı, hava savunma sistemlerinin İHA'ların büyük bölümünü etkisiz hale getirdiği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İnsansız Hava Aracı, 3. Sayfa, Erbil, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 10:37:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.