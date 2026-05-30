Hastanede kavga: yumruklar konuştu

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde iki grup bir birine saldırdı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Devlet Hastanesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar tekme ve yumruklarla bir birine saldırdı. Şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
