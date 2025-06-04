Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim - Son Dakika
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Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim

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Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
04.06.2025 14:30
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Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Haber Videosu

İstanbul Arnavutköy'de, kuşlarını çaldığı 2 kişiye kadın kıyafeti giydirip videosunu çeken şahıs, canlı yayında dövüldü. Tıpkı ilk olayda "Sizin karınızım" ifadeleri canlı yayında dövülen şahsa tekrar ettirildi.

İstanbul'da gençler arasında kuş hırsızlığı ile başlayan olaylar bambaşka bir boyuta evrildi.

İlk olayda Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı. 2 kişiyi yakalayan genç, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

KUŞLARINA ÇALANLARA ETMEDİKLERİ KALMADI

Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü. 2 gencin tekrar ettiği sözlerde "Sizi karınızız abi" ifadeleri duyanları şok etti.

GENÇLERE ETEK GİYDİREN KİŞİ CANLI YAYINDA DAYAK YEDİ

Daha sonra ise ilk videoya 2 gence etek giydirip zorbalık yapan kişi, canlı yayında dövüldü. Ağzı burnu kan içinde olduğu görünen kişi ayrıca videoda "Yusuf abi, Ahmet Abi ben sizin karınızım" dedirtildiği de görüldü.

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Bak bakalım bir daha hırsızlık yaparlarmı etkili bir ıslah şekli tebrik etmek gerek 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    arkadaş bu nasıl bir ülke, eğitim yok ar edep yok ,kaus 0 0 Yanıtla
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