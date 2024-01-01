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İlçeye giren 142 araç denetlendi: 48 bin 325 lira ceza kesildi - Son Dakika
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İlçeye giren 142 araç denetlendi: 48 bin 325 lira ceza kesildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin 2 farklı giriş noktasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 142 araç denetlendi ve kurallara uymayanlara toplamda 48 bin 325 lira ceza kesildi. Denetimlerde 2 alkollü sürücüye 9 bin 160 lira para cezası uygulanırken, diğer maddelerden dolayı 7 araca da 39 bin 165 lira cezai işlem yapıldı. 5 araç ise trafikten menedildi.

İlçeye giren 142 araç denetlendi: 48 bin 325 lira ceza kesildi
01.01.2024 - 22:06,
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İlçeye giren 142 araç denetlendi: 48 bin 325 lira ceza kesildi

-Yeni yılın ilk akşamında jandarma gözaçtırmadı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinin 2 farklı giriş noktasında jandarma ekiplerince denetim yapıldı. Ekipler tarafından ilçeye giren 142 araç denetlendi ve kurallara uymayanlara 48 bin 325 lira ceza kesildi.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mudurnu- Akyazı ve Mudurnu-Bolu karam yollarında denetim yapıldı. Yeni yılın ilk akşamında 142 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler, Mudurnu ilçesinin iki farklı giriş noktasında denetim yapan ekiplere takıldı. Ekipler tarafından yapılan alkol denetiminde 2 alkollü sürücü hakkında işlem yapılarak 9 bin 160 lira para cezası kesildi. Ayrıca 7 araca da diğer maddelerden dolayı 39 bin 165 lira cezai işlem uygulandı. 5 araç ise denetimler neticesinde trafikten menedildi.

Bolu'dan gelen bir vatandaş, denetimlerin yerinde olduğunu ve gerekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Mudurnu, Bolu, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlçeye giren 142 araç denetlendi: 48 bin 325 lira ceza kesildi - Son Dakika


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