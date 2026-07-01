CHP kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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CHP kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi

01.07.2026 12:30
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın 'seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada sanık Özgen Nama ve tanık Adem Soytekin dinlendi. Mahkeme, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içerisinde bulunduğu tutuksuz 12 sanığın 'seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada sanık Özgen Nama ile tanık Adem Soytekin dinlenirken, duruşma 16 Eylül'e ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özgen Nama ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme hakimi bu celse sanık Nama'nın dinleneceğini bildirdi.

"Kurultayda ben delege değildim"

Hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve isnat edilen suçların hiçbirisinde somut delil bulunmadığını iddia eden sanık Nama, "CHP kurultayları karnaval şeklinde olur. 30 yıldır ben partideyim. Uzun bir siyasi geçmişim vardır ve Türk siyasetinde bilinen bir şahsım. Otele gittiğimde hiçbir kata çıkmadım lobide vakit geçirdim. Bu, kamera kayıtlarıyla da sabittir. Ayrıca binlerce delegenin katıldığı kurultayda benimle ilgili bu şekilde bir beyanı bulunmamaktadır. Böyle bir fiili gerçekleştirmedim. Söz konusu kurultayda ben delege değildim. Kurultay sonucunda kişisel bir menfaat elde etme şansımda bulunmamaktadır. Bu iddialar hayatın olağan akışına aykırıdır. Ben suçlamaları reddediyorum" diyerek beraatini talep etti.

Tanık Adem Soytekin, "KİPTAŞ tarafından oluşturulan bir liste vardı. Bu listedeki daire alanların büyük kısmı siyasi olan, CHP'de meclis üyesi, milletvekili adayı, kurultay adayı olan isimler vardı. Akif Koca'ydı. Diğer isimleri hatırlamadım. Satış listesindeki isimlerdi. Bunlar listeye bakıldığında görülecekti. Bu insanlar, belirtilen listedeki daire alanların büyük çoğunluğunun siyasi bağlantıları olanlardı. KİPTAŞ'ın belirlediği VİP listedeki isimlerdi. Örnek isimler listede mevcut. Bir diğeri de daha önceki ifademde söylemiştim, bize KİPTAŞ tarafından bunları işe alın, sigorta başlangıcı yaptırın dendi. Bu isimler de kayıtlarda mevcut. Bunların tamamını şirket kayıtlarımız ve isimlerinin araştırılması halinde doğruluyor. Kurultay sürecinde orada değildim. Kurultay sürecinde satılan dairelerin ödeme seçenekleri iyiydi. 350 daire satıldı. 100 daireyi KİPTAŞ ayırdı. Buna VIP liste dendi. Bunların ödeme seçeneklerinde kolaylıklar vardı. Hiçbir vade farkı yoktu. Bunları cazip kılan hem fiyatı hem ödeme seçenekleriydi. İlk 100 daireyi cazip kılan buydu. Eksper değeri metrekare fiyatı 8 bin 400 lira civarındaydı. Rakam, eksper değerinin altında değildi" diye konuştu.

Kurultay tarihinin sorulması üzerine Soytekin, "Aklıma gelmedi ama biliyoruz. Satıştan daha sonra yapıldı. 2023 diye biliyorum, 2023 sonu diye biliyorum" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, Bölge Adliye Mahkemesinde(BAM) bulunan 'Mutlak Butlan' davasının gerekçeli kararının mahkemeye gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Özgen Nama, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Mahkeme, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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