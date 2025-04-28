Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler - Son Dakika
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Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun beraberindekilerle birlikte Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun elinde bir çanta ile otele geldiği ve ekibinin kameraları bu kez peçete ile kapattığı görüldü.

28.04.2025 22:01  Güncelleme: 22:08
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İMAMOĞLU'NUN TOPLANTI İÇİN OTELE GELDİĞİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun beraberindekilerle birlikte 6 Mart tarihinde Adnan Çebi'ye ait otelde yaptığı gizli görüşmenin öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

KAMERALARI BU KEZ PEÇETE İLE KAPATTILAR

Görüşme öncesi iki kişinin otelin kameralarını peçete ile kapattığı anlar kamera tarafından kaydedildi.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

İMAMOĞLU'NUN ELİNDEKİ ÇANTA DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerin devamında İmamoğlu'nun bir ekiple birlikte geldiği ve elinde bir çantayla otele giriş yaptığı görüldü.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

KORUMANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı görüşme öncesinde kameraları bantla kapatan koruması Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı. Türkmen kamera bantlanmasının rutin bir işlem olduğunu kimsenin kendisine talimat vermediğini anlattı.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

"BANA KİMSE TALİMAT VERMEDİ KENDİM BANTLADIM"

Ekrem İmamoğlu geleceği için kameraları kapattığını söyleyen Türkmen, "Çünkü daha önce bir restoranda Ekrem İmamoğlu'nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım" dedi.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

"NEDEN GELDİ BİLMİYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nun otelde hangi katlara çıktığı ve yanında olan kalabalık grupta kimler olduğu da Türkmen'e soruldu. İmamoğlu'nun hangi katlara çıktığını bilmediğini anlatan Çağlar Türkmen, "Yanında bulunan kalabalık grupta kim ya da kimler olduğunu bilmiyorum. Ben sadece koruma ekibini tanırım. Ekrem İmamoğlu neden buraya geldi bilmiyorum" dedi.

"VALİZLERDE JAMMER CİHAZI VARDI"

Otel çıkış görüntülerinde bir kişinin elinde 2 adet valizle çıktığı görüntüler gösterilen Türkmen, "Bu kişi kimdir? Valizlerin içinde ne bulunmaktadır? Bahse konu toplantıya kimler katılmıştır? Burada Ekrem İmamoğlu isimli şahıs herhangi bir görüşme ya da toplantı yapmış mıdır? Yaptıysa bu görüşmeye kimler katılmıştır? Siz bu görüşmelerde bulundunuz mu? Bulunduysanız şahısların aralarında ne konuştuklarını ve hangi konu ile alakalı konuştuklarını biliyor musunuz?" diye soruldu.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

Türkmen ise, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve elindeki 2 adet valizde jammer cihazı olduğunu söyledi. Toplantı katında kimler olduğunu bilmediğini söyleyen Türkmen, "Ekrem İmamoğlu'nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı" dedi.

Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu\'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Hüseyin Yilmaz:
    Bu yandaş medya kadar sahtekar kanallar yok adama iftira atmaya bire birler adam 2 çanta bavul para dediler başka birşey çıktı Hitler'in üstüne oturdular şimdi başka birşey cukariyorlar 71 179 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    İftiracısından itirafçısına inat sonuna kadar arkandayız Ekrem İmamoğlu.. 53 166 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    CHP bu hırsızları hala savunuyor bunları savunan hangi o ç varsa devlet gerekeni yapmalı 120 42 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    Bu otel nerede söyleyin be. Bant çekmek serbest nasılsa. İfşa olmak istemeyenlere lazım olur. 122 19 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    haraçhanede toplanacak coşkulu şuursuz, kalabalik var nasılsa siz çalın. zübük içerde ibretle guluyordur hırsız hayranlarına. dünyanın geldiği noktaya bakin:( 74 19 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Şeffaf yönetimde kamera bantlanmaz. 74 13 Yanıtla
  • Erol:
    Ergenekon balyoz davalarındada böyle deliller tetikçilik yapan ( Rasim Ozan Kütahyalı,Mehmet Baransu,Nagehan alçı,nazlı ılıcak) sözde gazeteciler tarafından çarşaf çarşaf manset yapılıyordu.bu ülkede 13 yıl akparti hğkümeti ile çalışan genelkurmay başkanı İlker başbuğ emekli oldufu gün terör örgütü sucu dan cezaevine girdi sonuç kocaman bir sıfır.pardon kumpasmış denildi.gerçek cumhuriyet savcıları bu olaya baksın beraat çıkacak yok rte nin savcıları bakarsa kesin hüküm alack. 32 55 Yanıtla
  • Emrah YİLDİZ:
    güzel tiyatro anayasa göre bir belediye başkanı sinyal kesici taşıyamaz bu bir kere suç zaten ayriyeten sinyal kesici kullaniyorlarsa bu otel nasıl pos makinesi yada müşteriler cep telefonu nasıl kullanıyordu bu otelde herhangi bir olay olsa yangın çıksa deprem olsa kim kime nasıl ulaşacak hiç bir otel bu riski göze almaz insanların gözünün içine baka baka bu kadar da yalan söylenmez be kardesim 56 17 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    ekrem oglu tayyip gibi cikip aldatıldık dese ceze yemekten kurtulur mu :) 18 43 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    7 24 Süleyman izliyordu şimdi sıra Ali demi 19 33 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    bu kumpaslara inanan anca aklından şüphe ederim tıpkı 2008 kumpası gibi ulan siz İlker başbuğ terör ilan ettiniz rütbelerini söktünüz 10 27 Yanıtla
  • Emrah YİLDİZ:
    ayriyeten İmamoğlu un yanında kanunlar gereği 4 resmi polis koruması var diğer sivil polisleride saymıyorum durum bu haldeyken polislerden veya başka larindan sakladigin yada konustugun ne olabilir acaba 20 13 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bunlar uydurma suçlamalar, halkı inanmasını beklemek aptallık olur. Şu ana kadar hiçbir somut delil olmadığı için hergün birilerinin ifadesi üzerinden insanlar gözaltına alınarak delil bulmaya çalışıyorlar. Ayakkabı kutusunda bulunan paralar, paraları sıfırla diyenler, bakanların ve çocuklarının evlerinde bulunan para sayma makineleri ve paralara hiçbir şey yapmayanlar bu milleti kandıramazsınız. İlk seçimde bu halk AKP' ye şamarı vuracak. 4 23 Yanıtla
  • jjqsqdszw5:
    Valiz olmadı tabi, şimdi notebook çantası mı? Metrobüste biz hergün elimizde gidiyoruz o çantayla :) Tabi büyüklerimiz o kadar büyüdü ki artık onların taşımaya ya mecali yok yada taşıtacak adamı çok 5 19 Yanıtla
  • Chen Medya :
    imamoglunu itibarsizlaştiramazsiniz nokta. 4 19 Yanıtla
  • 343434aslan:
    DEVLETİN MALI DENİZ YEMEYEN KERİZ ZEHİR OLSUN 20 3 Yanıtla
  • sus ceo:
    AKP ve yandaşları 23 senedir bu halkı önce FETÖ yargısı ile şimdi de Kendi yargısı ile kandırmaya çalışıyor ama bu halk uyandı artık. Millet sizin yalan dolan işlerinizden bıktı. 23 yılın sonunda ülkeyi açlık sınırının altında yaşatıyor sunuz. 6 15 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hadi yone bir sonraki yol da idarecinize bi istin basari odulunu kaptiniz.. sondakika.. basligi incecik algi tuglasi da .. basarili bi uandaslik ornegi.. her sey baslikta nasil olsa di mi 7 11 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Valizlerde pamuk şekeri var be kardeşim. Neden anlamıyorsunuz. 14 1 Yanıtla
  • ayd121212:
    Beni TRT de yargılayın, şeffaf yargılayın naraları atan, otel kamerasını kapatıyor nasıl ama!!! Genede görmedim, duymadım,bilmiyorum diyen jamboncu kitlesi var!!! 11 3 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    S 400 ler alininca "bize kim saldıracak" ama İBB ye 84 jammerla gezebilir. yersen tabi 9 2 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    O kadar kamera çantalarını içindeki "paralari" nasıl sayamamis. KAMERALAR KESIN FETOCUDUR. YOKSA PARALARIN BILE RESMINI ÇEKERDİ 3 7 Yanıtla
  • gizemlevent6:
    adamda iman kalmamis goturmus hep yaziklar olsunnn 6 2 Yanıtla
  • YoH null:
    Tek çare müstakil ev dir gerisi hikaye 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler - Son Dakika
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