İmamoğlu'nun Sahte Diploma İddiasında Başsavcılıktan Açıklama - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Sahte Diploma İddiasında Başsavcılıktan Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gerekli idari tedbirlerin alınması için İstanbul Üniversitesi'ne müzekkere gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, diploma iptali ve ileride telafisi mümkün olmayan zararlar konusuna vurgu yapıldı.

26.02.2025 19:29  Güncelleme: 19:31
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Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi

Soruşturma sürerken Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılmıştı. Söz konusu yazıda, "YÖK raporu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UNCN)'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'nca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın araştırma raporu kapsamında, dekanlık tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş, bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması rica olunur" denilmişti.

"Cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı'mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur"

Söz konusu yazının devamında ise, "İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise raporların Başsavcılığa gönderilmesi, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesi, ayrıca 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı'mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur" ifadelerine yer verilmişti.

Başsavcılıktan açıklama

Öte yandan konuya ilişkin Başsavcılıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun Sahte Diploma İddiasında Başsavcılıktan Açıklama - Son Dakika

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