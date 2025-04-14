İmamoğlu'nun Tutukluluğa İtirazı Reddedildi

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İmamoğlu dahil tüm şüphelilere ilişkin tutukluluğa itiraz talepleri reddedildi. Şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında avukatları, geçtiğimiz günlerde tutuklama kararına itiraz etmişti. Dilekçede, İmamoğlu'nun kaçma şüphesi durumunun gerçeğe aykırı olduğu, hukuka aykırı bir soruşturma yürütüldüğü ve bu neticede tutuklandığı iddia edilmişti.

Tutukluluğa itiraz reddedildi

Konuya ilişkin şüpheli İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu şüpheliler yönünden yapılan tutukluluk kararı itirazları İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Hakimlikleri'nce reddedildi. Şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - İSTANBUL