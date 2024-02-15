İmralı Adası açıklarında Batuhan A kuru yük gemisinin enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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İmralı Adası açıklarında Batuhan A kuru yük gemisinin enkazına ulaşıldı

İmralı Adası açıklarında Batuhan A kuru yük gemisinin enkazına ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nin İmralı Adasının güney batısında kaybolan Batuhan A kuru yük gemisinin enkazına ulaşıldığını duyurdu. Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metre derinlikte geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Enkazın gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacak.

15.02.2024 17:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " Marmara Denizi'nin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmralı Adası açıklarında Batuhan A kuru yük gemisinin enkazına ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmralı Adası açıklarında Batuhan A kuru yük gemisinin enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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