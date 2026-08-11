İmranlı\'da Minibüs Devrildi: 7 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan Ankara'ya gittiği öğrenilen 03 AAE 222 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Doğançal köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.